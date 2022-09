Ministers overwegen aangifte tegen FVD-Kamerlid om tweet met nazivlag

Photoshop

De beide ministers zetten afgelopen week zelf een foto online waarop zij een vlag hijsen met de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties op het gebouw dat hun ministeries delen. In zijn tweet zette Van Houwelingen daarnaast een foto waarin dat doek is vervangen door een nazivlag. "De façade en de werkelijkheid", was de begeleidende tekst.

Het bericht op Twitter is intussen verwijderd. Van Houwelingen heeft het vervangen door een plaatje waarin de communistische vlag is gemonteerd.

Stelling nemen

Het kabinet neemt duidelijker stelling tegen de uitingen van Forum voor Democratie. Eerder vorige week besloot het kabinet weg te lopen bij de inbreng van Thierry Baudet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Volgens juridische experts heeft het kabinet verschillende opties: of als kabinet aangifte doen, of persoonlijk door ministers zelf via het strafrecht. Ook kan het Openbaar Ministerie zelfstandig tot onderzoek of vervolging overgaan.