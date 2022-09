Baudet niet in Kamer, wel op tv, 'vrouw op punt van bevallen'

'Alt-right conspiracy-theory'

Premier Mark Rutte is 'ontzettend blij' dat het kabinet is opgestapt toen Thierry Baudet Sigrid Kaag aanviel. "Wat hier gisteravond gebeurde was een alt-right conspiracy-theorie de Kamer in slingeren over een collega van mij in het kabinet, met alle risico's die dat met zich meebrengt voor veiligheid, voor het verder opjutten van bevolkingsgroepen", zei hij vandaag.

"Dit ging over alle grenzen". Rutte zegt dat het kabinet daarom spontaan besloot op te stappen toen ze zagen dat Kaag het verhaal niet langer wilde aanhoren. "Toen zij opstond, hebben we elkaar aangekeken en gezegd: we laten haar niet alleen vertrekken. Dan vertrekken wij als team, en ik ben ontzettend blij dat wij dat gedaan hebben."

De Tweede Kamer liet Baudet gisteren eerder aan het woord dan hij eigenlijk gepland stond vanwege zijn hoogzwangere vrouw. Of hij vandaag de hele dag afwezig is, is nog onduidelijk, maar hij zal in ieder geval niet het woord voeren.

