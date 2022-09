Te laat en te hapsnap: kabinet wacht forse kritiek tijdens belangrijkste debat van jaar

Is alle kritiek op het kabinet eigenlijk terecht?

"Er is sprake van een uitzonderlijke situatie. Er woedt een oorlog in Oekraïne waar we weinig of geen invloed op hebben, maar wel veel last van hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de stijgende energieprijzen en de torenhoge inflatie waardoor de dagelijkse boodschappen veel duurder zijn geworden.

Daar zou ieder kabinet, in welke samenstelling dan ook, last van hebben. Simpele oplossingen zijn er gewoonweg niet. Het is niet terecht om dat allemaal aan het kabinet te wijten. Wat je wel mag verwachten, is dat het kabinet daar daadkrachtig en eensgezind antwoorden op probeert te vinden. Dat laatste is niet echt het geval. Het maakt allemaal een weinig stabiele indruk en dat merken mensen."