Leiders PvdA en GroenLinks positief over prijsplafond gas en stroom

De twee partijen kwamen met het plan voor een energieprijzenplafond dat nu heel serieus wordt overwogen door de coalitie en het kabinet. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) prees dat voorstel eerder al als een 'heel constructief' idee.

Volgens Kuiken zijn de technische details van hun plan vandaag besproken. "Daarmee gaat het kabinet verder rekenen", zei de PvdA-leider. In het gesprek hebben zij en Klaver benadrukt waarom het van belang is dat er snel een oplossing komt en dat die er nog dit jaar komt.

Prijsplafond

Het kabinet wil maatregelen treffen om de energierekening te verlagen en lijkt van plan te zijn om dat min of meer te doen zoals de twee linkse partijen hebben voorgesteld.

Hun idee was om een maximum te stellen aan de gasprijs tot een verbruik van 1500 kubieke meter en 3300 kilowattuur elektriciteit. De prijs zou dan niet hoger mogen zijn dan in januari van dit jaar, nog voor de oorlog in Oekraïne uitbrak. Ingewijden zeggen dat de coalitie geneigd is die grenzen over te nemen.

Nood is hoog

Klaver zegt tegen RTL Nieuws dat hij vindt dat er snel knopen doorgehakt moeten worden. Hij wil dat het prijsplafond de komende maanden al gaat gelden. "De nood is zo hoog, je kunt niet blijven uitstellen. Er moet echt nu iets gebeuren."