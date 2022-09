Hoe blijf je onder het prijsplafond van het kabinet? 'Mensen snakken naar inzicht'

Mensen smachten in deze tijd naar meer inzicht in hun verbruik, ziet David Smeulders. Hij is hoogleraar energietechnologie van de TU Eindhoven. Smeulders hoopt dat het kabinet het plafond net wat boven die jaarlijkse gemiddelden legt. "Vooral voor de armere gezinnen."

Smeulders raadt die mensen aan om een slimme energiemeter aan te schaffen zodat je beter inzicht krijgt in je verbruik. "Je ziet de interesse in deze meters ook flink toenemen."

Niet in paniek schieten

Maar Smeulders is ook huiverig: bewustwording is goed, maar mensen moeten niet in paniek gaan schieten en hun gedrag radicaal gaan aanpassen. "Je moet wel ontspannen kunnen blijven leven en niet op iedere kuub gas gaan zitten. Er zijn mensen die die meters meenemen onder de douche. Of ik hoor verhalen van mensen die niet meer gaan koken of de verwarming niet aanzetten. Dat moet toch echt niet de bedoeling zijn."

Het is ook ongezond om de verwarming niet aan te zetten, benadrukt Smeulders. "Je krijgt dan bijvoorbeeld schimmels in je huis."

De vraag naar slimme P1-meters neemt rap toe: