Hoekstra: verloop oorlog Oekraïne staat of valt met eenheid

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken vindt dat 'de eenheid en daadkracht' van Europa en Noord-Amerika een 'enorm effect' hebben gehad op het moreel en het feitelijk verloop van de oorlog in Oekraïne. "Met eenheid staat of valt alles", zegt hij vandaag in een interview met de Volkskrant.

De minister, die kort na zijn aantreden te maken kreeg met de oorlog op het Europese continent, spreekt in het interview met de krant onder meer zijn afschuw uit over de gevonden massagraven in gebieden waar Russen zich hebben teruggetrokken. Volgens Hoekstra leeft in Nederland het besef dat we Oekraïne moeten blijven steunen, ook uit strategisch belang. Lakmoesproef De recente terreinwinst van Oekraïne noemt Hoekstra 'knap' maar hij stelt ook dat we er 'nog lang niet zijn'. Volgens de buitenlandminister moeten we ervan uitgaan dat deze oorlog 'nog een hele lange tijd duurt' omdat 'niemand de illusie heeft dat de Russen het zullen opgeven'. Voor Hoekstra is het 'glashelder' wat er op het spel staat, zegt hij tegen de krant. "Reken maar dat alle dictators en potentiële dictators hier ook naar kijken als een lakmoesproef: kom je hiermee weg en kan dit type imperialisme toch door de beugel in de 21ste eeuw - of niet? Ons handelen werpt zijn schaduw dus ook vooruit."