Coalitie bereikt na nachtelijk overleg akkoord over koopkrachtpakket

Na weer urenlang overleg tot diep in de nacht is de coalitie het om 05.23 uur eens geworden over de begroting voor 2023 die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Net op tijd, want uiterlijk vandaag moet het voltallige kabinet er een klap op geven. De belangrijkste vraag is welke maatregelen het kabinet gaat nemen om de koopkrachtpijn te verzachten.

Volgens politiek verslaggever Roel Schreinemachers, die ter plekke is, klonk er een applausje vanaf de tweede verdieping van het ministerie van Financiën toen de coalitiepartijen het eens werden. Door de torenhoge inflatie, die onder andere wordt veroorzaakt door de stijgende energieprijzen, worden veel mensen keihard in de portemonnee geraakt. "Steeds meer mensen hebben moeite de rekeningen te betalen en de armoede dreigt fors toe te nemen", legt Schreinemachers uit. 'Uitzonderlijke tijden' "Het kabinet heeft al gezegd: uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen en er is beloofd om met een stevig koopkrachtpakket te komen voor 2023." "Op de korte termijn kan het kabinet ervoor kiezen om de korting op de energierekening die voor dit jaar geldt, te verlengen. Of om de accijnsverlaging voor benzine en diesel in 2023 voort te zetten. Een andere, structurelere optie, is om bijvoorbeeld de inkomstenbelasting te verlagen." Voor de zomer gaf het kabinet verder al aan 'serieus te kijken naar het verhogen van de toeslagen'. "Zo'n 4,5 miljoen mensen ontvangen zorgtoeslag", zegt Schreinemachers. Naar mate je meer verdient, krijg je minder toeslag. Dat zou een gerichte manier kunnen zijn om lage maar ook middeninkomens te helpen." Politiek gevoelig Zo'n maatregelenpakket kost miljarden euro's. "En de vraag is: hoe ga je dat betalen", zegt Schreinemachers. Voor de zomer zinspeelde het kabinet er al op om mensen met veel vermogen zwaarder te gaan belasten. Uit onderzoek bleek dat ze relatief weinig belasting betalen. Politiek ligt dat gevoelig. "Vooral D66 en de ChristenUnie zijn voorstanders van zo'n extra belasting op vermogen, de VVD voelt daar veel minder voor. Begrijpelijk dat ze tot het allerlaatste moment nodig hadden om het hierover eens te worden." Premier Rutte zei na afloop van het overleg in antwoord op de vraag waarom het overleg zo lang duurde: "Het is heel complex." Bekijk deze video op RTL XL Kaag en Rutte na nachtelijk overleg: "Het was heel intensief." Lees ook: CPB: flinke hap uit koopkracht voor alle gezinnen, meer armoede