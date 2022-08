Koopkracht, asiel en stikstof: kijk mee naar persconferentie Rutte

Vanaf 15:30 uur houdt premier Rutte zijn persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad. Hij zal daarin waarschijnlijk vragen krijgen over de uitspraken van minister Wopke Hoekstra, die zei dat wat het CDA betreft het jaar 2030 niet meer heilig is om de stikstofreductie van 50 procent te hebben bereikt. Ook de koopkrachtcijfers komen aan bod. Kijk hier live mee. De persconferentie is inmiddels afgelopen.

RTL Nieuws