Dit kan het kabinet doen om de koopkrachtpijn te verzachten

Ongekende prijsstijgingen van de dagelijkse boodschappen en torenhoge energieprijzen dwingen het kabinet om met een stevig pakket te komen voor koopkrachtreparatie. Maar wat kan er en op welke termijn? De komende weken buigt het kabinet Rutte-IV zich over deze vraag.

Voor de zomer zei premier Rutte al dat er dit jaar weinig meer mogelijk is. Dat zou te veel vragen van onder andere de Belastingdienst, die het toch al zwaar heeft. In 2023 is veel meer mogelijk, en kan het kabinet weer aan verschillende knoppen draaien om de koopkracht een impuls te geven.

Drie miljard is niet genoeg

De komende tijd vallen daarover de besluiten, als het kabinet de laatste hand legt aan de begroting voor volgend jaar. Die moet vóór 1 september rond zijn.

In het regeerakkoord was al drie miljard euro apart gezet voor koopkrachtsteun in 2023 voor lage en middeninkomens, dus tot 40.000 euro bruto per jaar.