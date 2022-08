Ook Rutte erg bezorgd over koopkracht, vanavond Catshuisoverleg

Minister-president Mark Rutte is erg bezorgd over de koopkracht van de Nederlanders. Hij noemt dat een heel serieus probleem, waar een oplossing voor moet komen. Vanavond is er in het Catshuis een coalitie-overleg, waar de zorgen over de koopkracht onder andere besproken zullen worden.

Rutte zei nog niet aan welke oplossingen het kabinet denkt. Dat is volgens hem een proces dat niet morgen klaar is. Het kabinet moet meerdere vraagstukken oplossen. Het financiële vraagstuk hoort daarbij. De oplossingen voor de verschillende crises in Nederland moeten met elkaar in balans zijn, vindt hij. Lees ook: Dit bedrijf geeft al zijn werknemers 500 euro per maand extra: 'Zo help je lagere inkomens' Vanavond is er dus een coalitieoverleg in het Catshuis in Den Haag. Ook de de vicepremiers Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Carola Schouten zullen daarbij aanwezig zijn. Behalve de koopkracht zullen ook andere actuele hoofdpijndossiers besproken worden zoals de stikstofaanpak en de asielcrisis. Nog geen knopen doorgehakt' Volgens politiek verslaggever Roel Schreinemachers worden er daar vanavond nog geen knopen doorgehakt op deze grote thema's. "De afspraak voor dit overleg stond al langer en was bedoeld om voordat het politieke seizoen losbarst, te praten met de coalitiepartijen." "Anders dan gebruikelijk liggen er wel een paar heel stevige dossiers", zegt Schreinemachers. "Met stip op één staan de koopkrachtproblemen. Rutte zei vanmiddag het daar vanavond zeker over zal gaan. De echte besluiten zullen volgende week pas vallen, ook omdat ze eerst willen wachten op koopkrachtcijfers van het Centraal Planbureau. Dan zal duidelijk worden wat nodig is om de koopkracht te repareren van mensen en weten we pas welke groepen er het hardst op achteruit gaan." Wat kan het kabinet doen? Ongekende prijsstijgingen van de dagelijkse boodschappen en torenhoge energieprijzen dwingen het kabinet om met een stevig pakket te komen voor koopkrachtreparatie. Maar wat kan er en op welke termijn? We zetten eerder op een rijtje welke opties het kabinet heeft. Zo kan de inkomstenbelasting verlaagd worden, en de zorgtoeslag verhoogd. Ook zouden accijnzen verlaagd kunnen worden, en zou er een 'solidariteitsheffing' kunnen worden ingevoerd voor bedrijven die veel winst maken door de hoge energieprijzen. Lees hier welke mogelijkheden er nog meer zijn.