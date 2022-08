Rutte, Kaag, Hoekstra en Schouten vanavond naar Catshuis voor overleg

In de vorige kabinetsperiode kwam de politieke top van kabinet en coalitie wekelijks bijeen. Maar dat coalitieoverleg werd geschrapt toen het huidige kabinet, dat eveneens is samengesteld uit de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, begin dit jaar aantrad.

Stikstof

Over de stikstofplannen van het kabinet wordt al langer verschillend gedacht binnen de coalitie. D66 is daarbij een stuk enthousiaster dan de VVD en de beide christelijke partijen, die veel boeren en ondernemers tot hun achterban rekenen. Om de natuur te beschermen zal met name de agrarische sector ingrijpend moeten hervormen.