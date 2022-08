Drie jaar boerkaverbod: geen boetes, wel meer agressie en discriminatie

Boerkaverbod

Het 'boerkaverbod' houdt in dat in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen geen kleding gedragen mag worden die het gezicht bedekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een boerka of nikab, maar ook om een integraalhelm of een bivakmuts.

De overheid vindt dat juist op die plekken mensen elkaar echt moeten kunnen aankijken en herkennen. Op andere plekken en op straat mogen ze nog wel worden gedragen. Rond de inwerkingtreding kwam er al van alle kanten kritiek op de wet. Zo kondigde Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, aan het boerkaverbod niet te zullen handhaven.