Jacht op konijnen komend seizoen definitief verboden

Het verbod zal pas weer worden opgeheven als het beter gaat met de populaties. Het zou kunnen dat dan in de ene provincie wel en in de andere niet mag worden gejaagd. Van der Wal wil het per gebied bekijken.

Hazen

Tegelijk met het jachtverbod op konijnen heeft Van der Wal ook besloten tot een definitief jachtverbod op hazen in een deel van het land. Ook de hazenpopulatie loopt terug. Maar het gaat niet in alle provincies slecht. Het jachtverbod gaat komend seizoen gelden in Groningen, Limburg en Utrecht.