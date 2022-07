Toezichthouder gaat mogelijke belangenverstrengeling NPO onderzoeken

BNR meldde dat een klokkenluider aan de bel had getrokken over de hechte banden die Rijxman had met 'beleidsbepalende functionarissen' bij het ministerie. Zo meldde de zender dat de NPO-topvrouw een privérelatie onderhield met hoogste ambtenaar van het ministerie: degene die verantwoordelijk is voor de verdeling van het geld bij de NPO.

Rijxman is nu wethouder voor D66 in Amsterdam.

Onderzoek doen

De toezichthouder gaat nu onderzoek doen. De aanleiding voor het onderzoek zijn volgens de toezichthouder 'signalen in de afgelopen periode'. Het onderzoek richt zich volgens het Commissariaat op de processen die belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling moeten voorkomen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonlijke relaties en werkrelaties tussen beleidsbepalende functionarissen van de NPO en personen in relevante functies buiten de publieke omroep.