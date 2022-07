Welke dieren mogen nog als huisdier? Dit is de nieuwe lijst van het kabinet

Mensen die nu een dier hebben dat niet op de zogenoemde positieflijst staat, mogen dat houden zolang het leeft. Maar nieuwe dieren mogen vanaf 2024 niet meer worden aangeschaft.

Steeds populairder

Zoals de serval, die in populariteit toeneemt. Een serval is kleiner dan een tijger maar groter dan een kat. Hij leeft normaal op de Afrikaanse savanne. Het zijn jachtdieren, zoals alle katachtigen. Tijgerkat, wordt-ie in Italië genoemd. Naar schatting hebben ruim honderd mensen zo'n serval. Mogelijk komen mensen ook op het idee door beroemdheden zoals Justin Bieber die servallen heeft.

Betty Hagebeek heeft zes servals. "Servals zijn harstikke lieve beesten. maar het is net als een paard. Voor een paard moet je een stal hebben, voor servals moet je een grote ren hebben. Ze moeten de ruimte hebben. Als je die hebt; kan dat prima."

Hagebeek ziet niets in een verbod. "Goede regels en eerlijke voorlichting zijn van belang en niet alleen voor de serval." De schatting is dat ongeveer honderd mensen een serval hebben. Maar precieze cijfers zijn er niet. Of de minister niet bang is dat juist nu mensen als een malle servals aanschaffen? "Nee ik vertrouw erop dat mensen nadenken. Dieren als dit moet je niet houden als huisdier."