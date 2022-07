Bijna 300.000 huurders dupe van nieuw systeem huurtoeslag

Dat blijkt uit het Wetsvoorstel Hervorming van de Huurtoeslag van minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, waar betrokken partijen vanaf vandaag op kunnen reageren.

Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem op 1 januari 2024 ingaat. Er komt dan een overgangstermijn van vijf jaar. Mensen die erop achteruitgaan, voelen dus niet direct alle pijn. Dat wordt elk jaar iets meer, tot in 2028 het volledige effect voelbaar is.

Jongeren hebben juist voordeel

De meeste huurders gaan er overigens op vooruit. Volgens de berekeningen zijn dat er 1 miljoen. Zij krijgen door het nieuwe systeem gemiddeld 63 euro meer toeslag en in het gunstigste geval zelfs 292 euro in de maand. Ook deze meevaller komt overigens in vijf stapjes gedurende de overgangstermijn.