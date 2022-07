Van Lelystad Oost tot Breda Noord: kabinet pompt miljard in kwetsbare wijken

Het kabinet wil dit doorbreken met een 'onorthodoxe aanpak'. In de meeste 'focuswijken' lopen al verschillende projecten om achterstanden weg te werken. Maar die zijn vaak gericht op een enkel probleem en hebben een te korte looptijd. Om de negatieve spiraal in de wijken te doorbreken moet er volgens het kabinet langdurig hulp worden geboden op alle fronten tegelijk.

Vogelaarwijken

De aanpak heeft veel weg van die van 15 jaar geleden in de zogenoemde Vogelaarwijken. Toenmalig minister Ella Vogelaar (PvdA) van Wonen, Wijken en Integratie wees in 2007 veertig wijken aan, waarin gedurende lange tijd moest worden geïnvesteerd om achterstanden weg te werken. In 2014 trok echter minister Stef Blok (VVD) de stekker uit de wijkenaanpak. Gevolg is dat veel van de wijken nog steeds kampen met grote problemen.

Net als toen is voor de aanpak ook nu weer een belangrijke rol weggelegd voor woningcorporaties. In de probleemwijken staan veel goedkope huurwoningen die vaak van een matige tot slechte kwaliteit zijn. Dat geldt ook voor veel particuliere woningen. Het is de bedoeling om veel woningen op te knappen. De slechtste huizen zullen worden gesloopt en vervangen door duurdere nieuwbouw. Hierdoor moeten de wijken weer aantrekkelijker worden voor mensen met meer geld.