Verzoeningscommissie moet boeren en politici dichter bij elkaar brengen

Premier Rutte benadrukte tijdens het spoeddebat nogmaals dat het 'onaanvaardbaar' en ''onacceptabel' is dat politici worden gehinderd in het vervullen van hun ambt. Deze week gaf CDA-Kamerlid Derk Boswijk aan niet naar zijn werk te komen en vanwege de dreigementen bij zijn gezin thuis te willen blijven.

"Intimidatie en geweld is nooit acceptabel", zei Rutte. "Wij zijn een beschaafd land. Daar hoort ook bij dat je op een beschaafde manier uiting geeft. Die kleine groep relschoppers verpest het voor de grote groep boeren."

Keurt intimidatie af

Meerdere partijen in de Tweede Kamer pleiten voor een bemiddelaar of verzoeningscommissie. Ook de premier denkt dat de komst van een bemiddelaar kan helpen om de partijen weer met elkaar om de tafel te krijgen en de gesprekken op gang te helpen. "We gaan niet aan tafel zitten met relschoppers, maar met boeren die zich ook ergeren aan het geweld." Het doel is om weer rust te creëren in de discussie, zei Rutte.

Ook wil premier Rutte gaan onderzoeken of demonstraties bij politici thuis in de toekomst strafbaar moeten worden. De afgelopen weken demonstreerden boeren meerdere keren voor het huis van minister Van der Wal van Natuur en Stikstof. Ook werden Kamerleden thuis opgezocht.