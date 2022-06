Sociale huren voor laagste inkomens gaan in 2024 omlaag

Energiezuiniger

Ook is vastgelegd dat de corporaties al hun woningen met energielabels E, F. of G, die niet worden gesloopt, voor 2028 versneld energiezuiniger maken. De huurders hoeven daarvoor geen huurverhoging te betalen. In 2030 moeten 675.000 sociale huurwoningen zijn geïsoleerd en 450.000 aardgasvrij zijn gemaakt.

In 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud, met uitzondering van huizen die op de nominatie staan om te worden gesloopt. De corporaties gaan jaarlijks 200 miljoen euro extra investeren in woningverbetering met speciale aandacht voor vocht- en schimmelproblemen, loden waterleidingen, asbest en brandveiligheid. Daar bovenop investeren ze jaarlijks 75 miljoen euro extra in de leefbaarheid van woonwijken.