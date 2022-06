Kamervoorzitter tegen ongeruste Kamerleden: veiligheidsdiensten staan dag en nacht paraat

Boze boeren in de straat

Kamerlid Tjeerd de Groot doet namens D66 de stikstofportefeuille en heeft ook last van bedreigingen. Zijn partij is groot voorstander van de stikstofplannen. De Groot had vorige week 's avonds laat boze boeren in zijn straat staan. "Ik vind dat vooral vreselijk voor mijn buren. En voor jonge kinderen die liggen te slapen", zegt hij.

Gisteren sprak De Groot met boeren, onder zware beveiliging. Hij snapt dat boeren perspectief willen. "Die is er nu nog niet. Minister Staghouwer moet dat leveren." Maar de protesten belemmeren de democratie en het werk van Kamerleden. "De democratie is juist gebaat bij verschillende meningen."

De Groot stelt dat hij goed contact heeft met de beveiligingsdiensten. "We kunnen altijd bellen. Fijn dat het kan, vreselijk dat het moet." Morgen is er debat in de Tweede Kamer met premier Rutte over de boerenprotesten.