Ministers Landbouw en Stikstof krijgen cursussen tegen intimidatie en bedreiging

Geen trainingen voor Kaag en Hoekstra

Twee ministeries, Financiën en Sociale Zaken, hebben geen enkele training georganiseerd. Veel zittende ministers - zoals Kaag, Hoekstra en de premier - volgden geen training. Kuit vindt de mediaoptredens van de premier goed. "Of je het nu wel of niet met hem eens bent, hij gelooft in wat hij doet. En dat is sterk."

Sander Wieringa, eigenaar van de Bob de Ronde Partners, trainde ook enkele bewindspersonen zoals minister Robbert Dijkgraaf en staatssecretaris Gunay Uslu. Wieringa nam het trainingsbureau 20 jaar geleden over van Bob de Ronde, die als eerste in Nederland mediatrainingen gaf.

Boodschap erin pompen

Wieringa: "Bob leerde mensen communiceren met kernboodschappen. Dat betekent de boodschap erin pompen. Herhalen, herhalen, herhalen. Maar dat is inmiddels achterhaald. Je ziet er af en toe nog wel voorbeelden van, maar dat is echt de ouderwetse benadering. Tegenwoordig leren we op cursussen dat beleid om mensen gaat, niet over regels of over geld. Dat je dat moet uitdragen en altijd moet proberen om het menselijke voorbeeld in je verhaal te betrekken."