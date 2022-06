Drie Groningers kwamen naar start gasenquête: 'We willen erkenning'

Jako Jellema uit Scheemda: "Ik woon net boven het gasboringengebied. Onze woningen hebben vrij weinig last van de boringen, maar het wisselt enorm per dorp. Ik ben ondernemer en ik werk voor de stichting Platform Kerk en Aardbeving. Ik had inderdaad meer Groningers in Den Haag verwacht. Den Haag is natuurlijk ver weg en mensen zijn druk. En vergis je niet: mensen zijn al zo lang bezig met de bevingen. Ik denk wel dat veel Groningers meekijken via de stream."

Hij vergeet de impact van een beving nooit. Zoals die beving in Groningen Stad, in 2013. Een goeie 3,2 op de schaal van Richter. "Ik was net koffie aan het zetten. De hele aarde begon te schudden. Echt bizar." In 2021 waren er in totaal 72 bevingen. "Die kunnen oplopen tot misschien wel 5 op de schaal van Richter. Niemand weet wat er gaat gebeuren."

Wat hij hoopt van de parlementaire enquête? "Erkenning. We willen erkenning van de geleden schade. En dan bedoel ik niet alleen materiële schade aan huizen, maar ook schade aan onze levens. Er zijn veel gezinnen hard geraakt. Ze moeten bijvoorbeeld verplicht verhuizen of wachten op de plannen van het versterken van hun huizen. En nog altijd zitten duizenden gezinnen in onzekerheid. Ik spreek veel Groningers. Zij zeggen te hopen dat de politiek en de rest van Nederland inziet wat voor impact dit heeft op onze levens."