Minister snapt ophef over stikstofplannen, maar kabinet 'heeft geen keuze'

Het debat van vandaag zal boeren nog geen uitsluitsel geven over wat er per gebied gaat gebeuren, zei VVD-minister Van der Wal. Ze snapt de kritiek op de plannen heel goed. "De schuldvraag wordt op het boerenerf gelegd", zei de minister. "Maar wij als overheid zijn verantwoordelijk voor het probleem dat is ontstaan."

Weerstand

Twee weken geleden presenteerde Van der Wal de stikstofplannen. De stikstofuitstoot moet in 2030 50 procent lager zijn dan in 2018. Dat heeft ingrijpende gevolgen. Het betekent onder meer dat boerenbedrijven moeten sluiten.

Boeren kwamen nog dezelfde avond in actie en bezochten de minister thuis. Er is vooral veel weerstand tegen de kaart waarop per gebied wordt aangegeven met hoeveel de stikstof omlaag moet. De minister zei vandaag dat ze geen spijt heeft van die kaart. De doelen blijven ook staan, want: 'het kabinet heeft geen keuze', zei Van der Wal. "Het alternatief was dat ik vanuit Den Haag zou hebben gedicteerd hoe in elk gebied, hoe verschillend ook, de reductie moet worden bereikt."