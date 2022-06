Miljard euro voor woningbouw leverde mogelijk niet één huis extra op

De Rekenkamer stelt echter dat het maar zeer de vraag is of het miljard goed is besteed. Volgens Ewout Irrgang van de Rekenkamer is niet aangetoond dat de projecten er zonder het geld van het Rijk niet waren gekomen.

Ook is volgens hem volstrekt onduidelijk of er door de rijkssteun ook maar één extra huis wordt gebouwd. Hij wijst erop dat de kans groot is dat er sprake is van verdringing. Dat wil zeggen dat de bouwplannen met de steun voorrang kregen, waardoor andere projecten mogelijk vertraagd zijn.

Volgens de Rekenkamer is daarnaast onvoldoende gewaarborgd dat de goedkope middenhuurwoningen in de toekomst betaalbaar blijven. Hetzelfde geldt voor de goedkope koopwoningen. Hierover zijn volgens Irrgang geen afspraken gemaakt.

Voortzetten

Het onderzoek van de Rekenkamer is relevant omdat het huidige kabinet de woningbouwimpuls voort wil zetten. Volgens Irrgang ontbreekt nu elke analyse die aangeeft wat het probleem is en waarom het zinvol is veel geld in gemeentelijke projecten te steken.

Hij adviseert minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bovendien om goed te kijken naar het gevaar van verdringing, hoewel dat volgens Irrgang met de huidige tekorten aan bouwvakkers en materialen moeilijk te ondervangen is.