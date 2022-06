Plan kabinet: gemeenten moeten voor 7500 statushouders tijdelijke woning vinden

De gemeenten moeten verder 225 extra opvangplekken regelen per veiligheidsregio. Dat zijn in totaal 5625 extra plekken om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verkleinen. Daar is het al maanden overvol, waardoor mensen op stoelen moeten slapen en in tenten.

Woningen voor statushouders

Ook stelt het Rijk 40 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van woningen voor statushouders. Zij hebben recht op een huis, maar door de woningnood zijn die huizen er niet.

Daardoor blijven zij noodgedwongen zitten in asielzoekerscentra, waardoor die overvol zitten. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws na berichtgeving door de NOS.