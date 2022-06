Parlementaire enquête gaswinning start maandag: gedupeerden eerst aan het woord

De commissie kijkt naar de geschiedenis van 60 jaar gaswinning in Nederland, vertelt commissievoorzitter Tom van der Lee. "We willen antwoorden geven op vragen die leven. Bij ons, maar vooral ook bij de inwoners van Groningen en de rest van Nederland."

Globale indruk

In de rest van de eerste week komen onder anderen wetenschappers, toezichthouders en vertegenwoordigers van de NAM en Shell aan bod. Het meest in het oog springende verhoor staat voor woensdag gepland. Dan praat de commissie met Annemarie Jorritsma, minister van Economische Zaken en vicepremier van 1998 tot 2002.

Volgens voorzitter Van der Lee moet de eerste week een 'globaal beeld' geven van hoe de gaswinning in Nederland werkt en wat die voor Nederland heeft betekend. "Maar we zien met name hoe ontwrichtend de gevolgen ervan kunnen zijn."