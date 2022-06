Kabinet laat kolencentrales komende tijd harder draaien

Het kabinet laat de kolencentrales de komende tijd op vol vermogen draaien om te voorkomen dat huishoudens in de kou komen te zitten deze winter. Er is nog geen gastekort toch zet het kabinet het crisisplan in werking. "Het risico van nietsdoen is te groot geworden. Daarom grijpen we in", zegt klimaatminister Jetten.

Dat de gaskraan in Groningen weer verder opengaat, is vrijwel uitgesloten. Dat zal alleen een aller-, allerlaatste optie zijn. "We willen het niet omdat het niet veilig is", zegt staatssecretaris Vijlbrief. Klimaatminister Jetten doet ook een oproep aan huishoudens en bedrijven: "Bespaar zo veel mogelijk energie. Elke kuub gas telt." Als voorbeelden noemt hij: korter douchen en meer isoleren. Voordeel van kolencentrales Ons land telt drie kolencentrales. Als die harder draaien, kan gas worden bespaard. Dat kan dan worden gebruikt om de gasvoorraden voor de komende winter aan te vullen. Duitsland maakte dit weekend al bekend zijn kolencentrales harder te laten draaien voor het opwekken van stroom. De kolencentrales mogen nu wettelijk op maximaal 35 procent van hun capaciteit draaien om de CO2-uitstoot te beperken. Vanaf nu mogen ze op volle kracht draaien. "Dat betekent meer koleninkoop en meer personeel dat gereed moet staan." Bekijk ook: Helft van alle kolencentrales staat in China Bekijk deze video op RTL XL Gevolgen voor de prijs Wat de gevolgen van deze maatregel is voor de energieprijs? Minister Jetten durft daar geen harde toezeggingen over te doen. "Ik verwacht de komende tijd nog steeds hoge prijzen."