Bijverdienen in bijstand wordt eenvoudiger: 'Werken moet lonen'

Esther Moelands uit Breda heeft een flinke lijst aan gezondheidsklachten. Zes jaar geleden kwam ze in de bijstand terecht. "Nadat ik jaren had gewerkt, ging mijn gezondheid zo hard achteruit dat het me niet meer lukte om te werken. Ik word gewoon ziek."

Vooroordelen

Esther kreeg vooroordelen om haar oren. "'Zit jij in de bijstand? Je bent zo slim', zeiden mensen dan." Ze werkt nu gemiddeld zes uur per week voor haar eigen bedrijfje. Een speciale corporatie voor bijstandsgerechtigden heeft haar daarmee geholpen. "Ik bouw websites. Ik kan mijn eigen tijd indelen en werk maximaal anderhalf uur per dag. Dan ben ik echt kapot."

Het geld mag ze niet houden, want ze krijgt een uitkering van een kleine 950 euro per maand. "Alleen het eerste halfjaar mocht ik een deel van mijn inkomen behouden. Maar nu komt er al jaren geen cent bij op mijn rekening." Toch is ze ervan overtuigd: liever dit dan helemaal geen werk. "Anders zou ik gek worden. Je wilt ook iets nuttigs doen."

Werken

Esther is een uitzondering. 414.000 mensen zitten momenteel in de bijstand, becijferde het CBS. Nog geen zeven procent van de bijstandsgerechtigden doet een vorm van werk. Dat kost de overheid 6,4 miljard euro per jaar.