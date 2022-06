Verbod op smaakjes e-sigaret uitgesteld, longartsen maken zich zorgen

Het kabinet streeft naar een rookvrije samenleving in 2040. In de tussentijd doet het kabinet er alles aan om het roken zoveel mogelijk te ontmoedigen; zo gaat de prijs van een pakje sigaretten in deze kabinetsperiode omhoog naar 10 euro.

E-sigaret

Ook het verbieden van de vele fruitsmaakjes van e-sigaretten, zoals aardbeienijs, mango of mojito, past in het ontmoedigingsbeleid. De gedachte hierachter is dat niet alleen de e-sigaret maar ook het gewone roken ontmoedigd wordt. E-sigaretten mogen straks alleen nog naar tabak smaken.

Er is alleen een kink in de kabel gekomen bij het invoeren van het verbod op de zoete smaakjes, licht een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid desgevraagd toe.

Extra check

Tijdens dat proces bleek er nog een extra check nodig om te kijken of de smaakstoffen die straks nog wel mogen, wel echt veilig waren. Het RIVM heeft dat uitgevoerd. "Toen bleek dat er van de 26 smaakstoffen nog 7 afvielen omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Die extra check heeft dus voor wat vertraging gezorgd. Fabrikanten moeten immers ook weten waar ze aan toe zijn."

Het verbod op de smaakstofjes is niet van tafel; het wordt nu dus volgend jaar.