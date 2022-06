'Tassendrager' of toekomstig VVD-leider: kan Sophie Hermans Mark Rutte opvolgen?

Geen groot ego

De 41-jarige Sophie Hermans begon in Den Haag als politiek assistent van VVD-minister Stef Blok en later premier Rutte. Weer later werd ze Tweede Kamerlid en vicefractievoorzitter. Nu is ze ruim een jaar fractievoorzitter van de machtigste partij van ons land. Ze volgde Klaas Dijkhoff op.

"Ze viel direct op", zegt Dijkhoff over haar eerste stappen aan het Binnenhof als medewerker van minister Blok. "Ze is heel erg inhoudelijk gedreven. Heel veel mensen in Den Haag vinden hun eigen mening heel belangrijk, maar daar heeft zij geen last van", zegt Dijkhoff.

"Ze is niet van het drama. Het is bij haar geen theater. Ze doet zich niet anders voor dan ze is. Het is allemaal puur wat je ziet", zegt Dijkhoff. "Ze heeft geen groot ego. Dat is bijzonder in Den Haag."

Verbinder

Hermans was voordat ze fractievoorzitter werd, medeonderhandelaar naast Rutte tijdens de kabinetsformatie. Vriend en vijand roemen haar capaciteit om te verbinden. Ook toenmalig informateur Johan Remkes. "Ze heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingen", zegt Remkes. "Vooral in het bruggenbouwen richting de andere onderhandelaars CDA'er Pieter Heerma en D66'er Rob Jetten."

"Ze onderhandelt op een ontwapenende manier en gaat niet onmiddellijk in de vechtmodus. Ze cijfert zichzelf weg, maar is inhoudelijk betrokken en geïnformeerd. Jetten had diezelfde houding en dat klikte."