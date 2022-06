Rutte wil kijken naar toeslag van 500 euro voor middeninkomens, maar belooft niets

De premier wil de tijd nemen om voorstellen van met name de linkse partijen 'serieus te bezien'. Dat zei hij tijdens het debat waarin over de miljardenverbouwing van de begroting wordt gesproken.

De druk om iets te doen voor huishoudens die mogelijk in de problemen komen vanwege de inflatie en energieprijzen neemt toe. In het donkerste scenario krijgen 1,2 miljoen huishoudens betalingsproblemen, becijferde het Centraal Planbureau onlangs nog.

'Ergste nood wordt verlicht'

De premier denkt niet dat het nodig is er al voor de zomer een besluit over te nemen. De gemeenten zijn nog maar net begonnen met het uitkeren van de 800 euro aan inkomenssteun voor de armste huishoudens die eerder was beloofd. Hij schat in dat de ergste problemen daarmee nu worden verminderd. "Dat zal waarschijnlijk ook niet voldoende zijn", geeft de premier toe. Er moet meer gebeuren, 'maar het is niet zo dat je dat per se morgen moet doen'.

Premier Rutte zette de deur op een kier voor een voorstel van de linkse oppositiepartijen. Zij willen mensen die nu ook al zorgtoeslag krijgen, een 'najaarstoeslag' van 500 euro geven.