NPO wil omroep Ongehoord Nederland korten in budget tot ruim 5 ton

Omroepbaas Karskens noemde het voornemen voor de sanctie vandaag in een reactie 'een frontale aanval op de persvrijheid in Nederland'. Eerder had Karskens al duidelijk gemaakt zich niet in de conclusies van de ombudsman te kunnen vinden.

Ook in de uitzending van Ongehoord Nieuws van afgelopen dinsdag werd het rapport bespot door de presentatoren. Astro TV- en Ongehoord Nederland-presentator Arlette Adriani suggereerde dat zij maar 'een cursusje doorvragen moest gaan doen deze zomer'.

Niet doorgevraagd

Een van de verwijten van de ombudsman was dat de presentatoren van ON! zelden doorvragen als gasten ongefundeerde of niet-feitelijke uitspraken deden. Zo stelde Forum voor Democratie-parlementariër Freek Jansen dat het kabinet "ons land wil ontmantelen" door "het criminele Afrikaanse gebeuren" uit Franse voorsteden naar Nederland te halen als arbeidsmigrant.

De presentatoren gaven na deze opmerking geen tegenwicht en vroegen niet door.