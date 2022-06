Boer krijgt ernstige bedreigingen om bezoek minister, gesprek geschrapt

Boer Jos Verdam is actief lid van de ChristenUnie, maar is ook kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. "Ik wilde aanvankelijk het gesprek daarover juist met de minister voeren, maar de spanning loopt nu zo hoog op, dat ik ook vrees voor wat er op mijn erf gebeurt als we dit door laten gaan", laat Verdam weten.