Fastfood rond scholen neemt sterk toe: 'Tamelijk shocking'

Ook het aantal supermarkten in de directe omgeving van middelbare scholen nam met ruim 26 procent toe. Daar gaan jongeren graag na schooltijd of in de lunchpauze naartoe om frikandelbroodjes, koek en frisdrank te halen.

Kabinet wil minder fastfood

Staatssecretaris Van Ooijen vindt het tamelijk shocking dat er zo’n grote stijging is van ongezond voedsel rond scholen. "Het is extra schrijnend dat het aanbod nog overvloediger aanwezig is rond scholen in wijken waar de gezondheidsverschillen al groot zijn", zegt Van Ooijen.

Want we weten dat de keuzes die consumenten, kinderen in dit geval, maken meestal onbewust gemaakt worden. Het zijn vaak 'onbewuste' gewoontes en reacties op omgeving, aanbod en reclame.

Het kabinet gaat aan de slag om het grote aanbod van fastfood aan te pakken. "Om de wildgroei aan hamburger-, pizza- en dönerzaken te stoppen, gaat staatssecretaris Van Ooijen (ChristenUnie) proberen een wet te maken om het aanbod te dempen." Na de zomer moet dat plan klaar zijn.