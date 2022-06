Tweede Kamer wil doorrijder minder tijd geven om zich vrijwillig te melden

Wanneer strafbaar?

Op zichzelf is het verboden de plaats van een verkeersongeluk te verlaten. Maar of dat strafbaar is of niet, kan van geval tot geval verschillen. Uitzonderingen zijn er in elk geval niet als iemand in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

In artikel 184 van de Wegenverkeerswet staat dat geen strafvervolging plaatsvindt als de overtreder zich vrijwillig meldt bij de politie binnen twaalf uur na het verkeersongeval, tenzij hij of zij voor die tijd als verdachte is aangehouden of verhoord.

De Kamer wil dat het kabinet die periode van twaalf uur als uitzonderingsgrond schrapt of inkort tot maximaal drie uur.