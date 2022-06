Regeringspartij CDA eist aanpassing stikstofplan kabinet

Fons Lambie: 'Paniekvoetbal'

"Vier dagen na de presentatie van de kabinetsplannen eist het CDA nu al aanpassingen, wil de VVD maatwerk en de ChristenUnie wil eerst de plannen zien voor andere sectoren. Het lijkt op paniekvoetbal", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Met name van VVD en CDA zijn zich rotgeschrokken van de reacties uit hun achterban. Maar welke aanpassingen en welk maatwerk precies? Dat blijft vaag en onduidelijk. Want VVD en CDA zeggen allebei volledig achter de stikstofdoelen te staan. Ze hopen met deze uitspraken vooral de uitslaande brand in hun eigen partijen te blussen."

"Aanpassing van de stikstof-doelen betekent morrelen aan het regeerakkoord en zou voor D66 te ver gaan. Talloze bouwprojecten liggen stil door rechterlijke uitspraken. Maar als er niets wordt aangepast, blijft de onrust in de achterban. De hoop is dat de onrust afneemt en provincies per gebied met de boeren op een fatsoenlijke manier uitkomen, maar dat is niet gegarandeerd. Maart volgend jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen: partijen als VVD en CDA riskeren dan fors verlies en de aanpak wordt dan vervolgens onderwerp van onderhandelingen voor de nieuwe provincie-besturen."