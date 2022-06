Ook binnen CDA verzet tegen stikstofplannen: 'Kabinet is totaal de weg kwijt'

'Ga niet akkoord'

De Limburgse CDA-gedeputeerde Madeleine van Toorenburg heeft begrip voor de vrees van haar partijgenoten. Ze wijst erop dat de opgave in Limburg de grootste van het land is. "Het hele college van gedeputeerden maakt zich zorgen over hoe we dit samen met de landbouwsector voor elkaar kunnen krijgen. Als je zo'n zware boodschap neerlegt is de vraag hoe je mensen meekrijgt."

Van Toorenburg erkent dat er in de Peel wat moet gebeuren aan de stikstofuitstoot. Volgens haar was de provincie al bezig te onderhandelen met boeren over stoppen, maar dat werd gestaakt toen verantwoordelijk VVD-minister Van der Wal boeren een 'woest aantrekkelijke regeling' in het vooruitzicht stelde.