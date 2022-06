Kabinet wil samenleving zo lang mogelijk openhouden bij nieuwe coronagolf, zeker de scholen

Blijven testen

Om de samenleving zo lang mogelijk open te houden, komt er een zogenoemde 'basisparaatheid' voor vaccineren, monitoren en testen en traceren. Het openhouden van de samenleving 'is een verantwoordelijkheid van ons allemaal', zei de minister. Mensen moeten dus zelf blijven testen en in isolatie gaan.

Kuipers houdt er rekening mee dat er in de komende maanden nieuwe vaccinatierondes nodig zijn. De GGD'en hebben nu capaciteit om 300.000 mensen per week in te enten. Kuipers noemt dat een waakvlam en zegt dat daarvoor voldoende mensen beschikbaar zijn. Volgens de minister zou dat in drie weken tijd kunnen worden uitgebreid naar 500.000 prikken, en in zes weken naar 1,5 miljoen vaccinaties per week.