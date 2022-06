Tweede Kamer wil af van omstreden Chinese camera's: 'Haal die rommel direct van de muur'

De Nederlandse overheid maakt al jaren gebruik van de camera's van de Chinese merken Hikvision en Dahua. Zeker vijftig gemeenten gebruiken de camera's, maar hoeveel er precies in ons land hangen, is onduidelijk. De NOS meldde eerder dat er in Den Haag ruim 130 hingen, zoals bij de ingang van het ministerie van Buitenlandse Zaken waar dagelijks ambtenaren en buitenlandse diplomaten naar binnen en buiten lopen.

Ook de gemeente Amsterdam heeft de omstreden camera's. De politie heeft onlangs nog 700 camera's van het Chinese merk Dahua aangeschaft.

Achterdeurtje

De Chinese camera's zijn goedkoop maar kunnen worden misbruikt. De vrees is dat China de camera's gebruikt voor spionage en via een technologisch achterdeurtje mee kan kijken. Het kabinet wil de zaak eerst onderzoeken, maar een meerderheid van de Tweede Kamer eist direct actie en vindt dat dit type camera meteen weg moet.

"Als het aan ons ligt, halen we die rommel zo snel mogelijk van de muur", zegt VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski. "Het is hartstikke onwenselijk. We moeten ophouden naïef te zijn. China is een land dat graag wil komen spioneren. En wat doen wij? Wij hangen hier hun camera's op."