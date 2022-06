Geen stretcher in de opvang, maar een huis: nieuwe aanpak voor daklozen

Jeroen (hele naam is bekend bij de redactie) was 16 jaar toen hij afdwaalde en verslaafd raakte aan de drugs. Hij kwam in een afkickkliniek, maar liep daar weg.

"Drie jaar zwierf ik van bank naar bank. Gelukkig had ik een heel liefdevol netwerk waardoor ik alleen in uiterste gevallen geen plek had om te overnachten. Als er ergens een antikraakfeestje was, bleef ik zo lang mogelijk hangen in de hoop dat er een luchtbedje tevoorschijn kwam."

Pleister op de wond

Drie jaar geen vast dak boven je hoofd is traumatisch. "Ik heb daardoor een stuk van mijn jeugd gemist."

Met hulp van zijn moeder kreeg hij uiteindelijk een huurwoninkje. Hij krabbelde erbovenop en werkt nu bij het Straat Consulaat, een organisatie voor dak- en thuislozen. "Alleen al in Den Haag hebben zich vorig jaar zo'n 4000 mensen gemeld bij het daklozenloket. Ze zwerven bij het Centraal Station en overnachten in tentjes in parken."

Hun situatie is belabberd. "80 tot 90 procent heeft geen enkel recht op opvang en hulp. We hebben de afgelopen paar weken zo'n 60 mensen een tent gegeven. Een pleister op de wond."