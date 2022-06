Kamer wil prijs sigaretten best verhogen, maar 47 euro per pakje? 'Waanzin'

Nu ligt de prijs voor een pakje sigaretten in ons land rond de 8 euro. In het regeerakkoord staat dat dit verhoogd mag worden naar 10 euro. Maar de staatssecretaris wil daar een flinke prijsstijging bovenop: tot 47 euro in 2040.

Hij neemt hierbij Australië als voorbeeld. Daar kost een pakje sigaretten namelijk gemiddeld zo'n 25 euro.

Creëert alleen onrust

Een meerderheid van de Tweede Kamer (VVD, PVV, SP, Forum, DENK, JA21, Groen Van Haga, BBB ) wil best de prijzen wat verhogen, maar vindt zo'n forse prijsstijging niet de goede weg.

Zoals regeringspartij VVD. "Nu bizarre prijsverhogingen noemen voor een pakje sigaretten lost niks op en creëert alleen maar onrust. Met deze maatregel is geen rekening gehouden met effecten of de illegale handel in tabak die je op deze manier alleen maar stimuleert", zegt Kamerlid Rudmer Heerema.

"Ik verwacht dat de staatssecretaris binnenkort met concrete plannen komt hoe gezond gedrag in onze samenleving, bijvoorbeeld door middel van sport en bewegen, beter gestimuleerd gaat worden."