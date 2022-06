Verduurzamen huis wordt makkelijker voor mensen met weinig geld

De subsidiebedragen voor isolatie van woningen en de aanschaf van een warmtepomp zijn per 1 januari al verhoogd van 20 tot 30 procent van de kostprijs. Over dat bedrag hoeft dus geen lening meer te worden afgesloten. Voor zonnepanelen geldt dat ze vanaf deze zomer volledig met een lening van het Warmtefonds kunnen worden gefinancierd, dat was 75 procent.

Bovendien wordt het mogelijk om ervoor te kiezen een enkele verduurzamingsmaatregel te laten uitvoeren en toch in aanmerking te komen voor subsidie en een lening. Tot nu toe moesten twee maatregelen tegelijk worden genomen.

Huurwoning

Mensen die in een huurwoning wonen kunnen er op rekenen dat de verhuurder de verduurzaming van hun huis regelt. Zij kunnen dan een huurverhoging krijgen, maar besparen een hoger bedrag door de lagere energierekening. Het kabinet wil dat er in 2030 geen huurwoningen meer zijn met een E, F of G label. Verhuurders die dan nog niks gedaan hebben aan hun slecht geïsoleerde huizen moeten er rekening mee houden dat de huur omlaag gaat. In principe mogen deze huizen na 2030 niet meer worden verhuurd.