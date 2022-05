Papieren rietjes te risicovol: minister wil dat industrie zoekt naar alternatief

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) neemt de waarschuwing van de NVWA over het gevaar van papieren rietjes bij kinderen serieus. Hij vindt dat de industrie op zoek moet naar een alternatief, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. "Het is onwenselijk dat er zoveel incidenten voorkomen."

Papieren rietjes zijn de norm geworden sinds in de Europese Unie vorig jaar een verbod op rietjes van plastic inging. Maar er zit ook een keerzijde aan: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft er de laatste tijd ruim 400 meldingen over binnengekregen. Als iemand langdurig sabbelt op een papieren rietje, kunnen delen week worden en loslaten. Volgens de toezichthouder speelt dit risico vooral onder kinderen en mensen met een beperking. Lees ook: Geen plastic rietje meer in je milkshake: hoeveel verschil maakt dat? In de meeste gevallen konden kinderen het papierpropje zelf uithoesten. "Er zijn geen daadwerkelijke verstikkingen of medische noodsituaties gemeld." Zoek naar alternatief Minister Ernst Kuipers laat nu in een reactie weten dat hij het onwenselijk vindt dat er zoveel incidenten voorkomen. "Blijkbaar zijn deze rietjes onder bepaalde omstandigheden onveilig in het gebruik. Dit is een risico." Het legt de bal bij de industrie: die moet met een alternatief komen. Welke deadline het kabinet daar aan hangt, is niet duidelijk. Terug naar de plastic rietjes wil het kabinet in elk geval niet. "Nee. Plastic rietjes vormen een risico voor het milieu", zegt Kuipers. Bekijk ook: snackbar worstelt met plasticverbod Bekijk deze video op RTL XL Snackbar worstelt met plasticverbod: 'Geen goede frikandelvorkjes!' PVV-Kamerlid Fleur Agema- die vragen stelde over de rietjes aan de minister hoopt op een snelle oplossing. "Het lijkt me wel lastig om met een veilige oplossing voor papieren rietjes te komen als Kuipers niet bereid is het verbod op plastic rietjes op te heffen. Ik hoop op een snelle oplossing, 400 gemelde incidenten is echt veel te veel."