Kabinet erkent institutioneel racisme bij Belastingdienst: 'Uiterst pijnlijk'

Staatssecretaris Van Rij zegt dat het vreselijk uit de hand is gelopen. "Van institutioneel racisme kan en mag geen sprake zijn in onze samenleving", zegt hij. "Ik vind institutioneel racisme zo ernstig omdat het zo moeilijk grijpbaar is." Van Rij benadrukt: afkomst, religie of etniciteit mag nooit een selectiecriterium zijn.

Gehandeld waar nodig

Van Rij wil niet dat de hele Belastingdienst in het beklaagdenbankje komt. "Maar als iemand individueel over de schreef is gegaan zal er worden gehandeld." Tot nu toe is nog niemand ontslagen, wel zijn er stevige gesprekken gevoerd. Van Rij benadrukt wel dat het anders moet en een cultuurverandering nodig is. Om de cultuur te veranderen, worden in kleine groepen gesprekken gevoerd met medewerkers van de Belastingdienst.

Er wordt nu onderzocht wie er daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden en hoe de mensen kunnen worden gecompenseerd. Komende maand wil het kabinet daar duidelijkheid over geven.