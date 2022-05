Defensie gaat Schiphol niet helpen: 'We zijn geen duizenddingendoekje'

Defensie is niet van plan om Schiphol te hulp te schieten in de chaos die al weken duurt. Dat stelt een resolute staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie). Er is volgens hem geen sprake van een crisis zoals vorig jaar in Limburg en bovendien kan de sector de problemen zelf oplossen. "We zijn geen duizenddingendoekje bij Defensie."

Als er ergens een probleem is, hoe vervelend ook, dan is het niet zo dat het leger de boel even komt redden, zei de staatssecretaris voorafgaand aan de ministerraad. "Zeker niet als het bedrijfsleven dat zelf kan." Problemen houden aan De nationale luchthaven kampt onder meer met een tekort aan beveiligers, waardoor reizigers urenlang in de rij staan en soms hun vlucht missen. Sommige reizigers slapen in afwachting op de volgende vlucht op banken. De reisbrancheorganisatie ANVR opperde gisteren dat er gekeken moet worden naar extreme oplossingen en dat het leger desnoods maar moet bijspringen. Ook het Kamerlid Wybren van Haga vindt dat Defensie moet helpen. De chaos op de luchthaven duurt al weken. Boze reizigers hebben zondagavond zelfs beveiligers bestormd. Bekijk ook: Dick Benschop over de chaos op zijn Schiphol Bekijk deze video op RTL XL 'Defensie niet verantwoordelijk' Staatssecretaris Van der Maat voelt zich niet verantwoordelijk voor de problemen op Schiphol. Van der Maat: "Het is natuurlijk vreselijk als je lang in de rij moet staan als je lang hebt gewerkt en eindelijk op vakantie kunt. Maar ik sta ik hier tegelijkertijd als staatssecretaris van Defensie en het is niet zo dat als er ergens een probleem is, Defensie het probleem moet oplossen. We hebben nog heel erg veel andere dingen te doen." Defensie heeft overigens ook nog geen verzoek van de veiligheidsregio gehad. Als dat er wel komt, wordt er wel naar gekeken, maar de kans is nihil dat aan het verzoek gehoor wordt gegeven, stelt hij. Dinsdag liet een woordvoerder van het departement al weten dat de kans klein zou zijn. De baas van Schiphol- Dick Benschop- was niet bereikbaar voor commentaar omdat hij in Davos zat, de top voor regeringsleiders en topbestuurders. Lees ook: ANVR: overweeg inroepen leger voor beveiliging op Schiphol