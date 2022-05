Als kind overleefde hij een gifgasaanval, nu viert Kamerlid Rahimi elke dag in vrijheid

Iets terugdoen

Zijn vaders motto, 'nooit je hand ophouden, maar iets terugdoen', is Hawres levensmotto geworden. Zo heeft hij de stichting Hawre opgericht toen in 2014 miljoenen mensen vluchtten voor IS. Met als doel spullen in te zamelen voor vluchtelingen in zijn geboorteregio.

En door dat levensmotto belandde Hawre misschien ook wel in de politiek. "Mijn vader zei altijd, doe dat niet. Maar toen ik in Weesp werd gevraagd om voor de VVD de gemeenteraad in te gaan, heb ik dat gedaan. Juist omdat je in de politiek iets kunt betekenen."

Hij kwam daarna op de landelijke lijst van de VVD en belandde dit jaar in de Tweede Kamer.

Doorgeslagen regelgeving

Hij wil er vooral voor de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn. "Zij zijn het kloppend hart van onze samenleving", vindt hij. "Maar hun vrijheid gaat te vaak ten onder aan onnodige regelgeving. We zijn daarin doorgeslagen. Ik wil me daarvoor inzetten."