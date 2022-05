Onderzoek naar door nazi's geroofde kunst in Eerste en Tweede Kamer

Zwaar beveiligd depot

Dat gebeurt in een zwaar beveiligd depot in Amersfoort waar de kunstcollectie van de Nederlandse staat ligt opgeslagen. "De onderzoekers pluizen alles wat we weten van het kunstwerk uit. Maken foto's, wroeten de archieven door", zegt Jacob Kohnstamm. "Bij schilderijen lukt dat het beste, de achterkant is heel belangrijk. Daar zie je allerlei informatie."

Kohnstamm is voorzitter van de restitutiecommissie die bepaalt of iets roofkunst is of 'schone' kunst en dus zonder smet in een museum of de Tweede Kamer kan hangen. "Dan willen we het kunstwerk graag weer exposeren in een museum of in de Tweede Kamer, zodat het publiek ervan kan genieten."

Jaren duren

Onderzoek of een kunstwerk roofkunst is – en dus door nazi's gestolen – kan soms jaren duren. "En soms komen we er helemaal nooit achter. Maar soms gebeuren er kleine wonderen", weet Kohnstamm.

Als wél sprake is van roofkunst doen ze er alles aan om de oorspronkelijke eigenaar weer terug te vinden. Vorige week lukte dat. "De Staat heeft na lang onderzoek twee schilderijtjes terug kunnen geven aan een Joodse familie. De prijs van de twee werken is nog geen 500 euro, maar de emotionele waarde is onbeschrijflijk."