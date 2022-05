Rutte gepikeerd in sms-debat: 'Als er geen vertrouwen is, ga ik andere dingen doen'

Furieus

De oppositie reageerde daar furieus over. Dat schoot Rutte weer in het verkeerde keelgat. Hij vindt dat de Kamer hem op een nodeloos wantrouwige manier benadert in het debat. "Als het vertrouwen er niet is, dan hoor ik het van de Kamer. Dan ga ik andere dingen doen. Maar ik zeg hier heel duidelijk: ik houd me aan de wet, ik houd me aan de geest van de wet."

Rutte noemde dit sentiment van wantrouwen 'vals'. Hij zei dat het 'niet meer relevant' is hoe hij zich verdedigt in de Kamer.

Wantrouwen in de politiek

Volgens de premier voedt de Kamer het maatschappelijk wantrouwen in de politiek. "Wat zou de reden zijn dat steeds meer Nederlanders zeggen: ik kijk niet meer naar dat debat op televisie? Omdat alles begint bij wantrouwen. Bij een absoluut, fundamenteel gevoel van: de zaak wordt geflest."

Hij zei dat ook andere bewindslieden zich in de ministerraad hebben beklaagd over de toon die in het parlement wordt aangeslagen.