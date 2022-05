Rutte onder vuur over wissen sms'jes: 'Patroon van gesjacher en gesjoemel'

Veel vragen

Kamerleden - sommigen noemen het debat ook ongemakkelijk vanwege de grote maatschappelijke problemen die spelen - hebben nog veel vragen over de Nokia-kwestie. Zo wil het CDA weten of de premier zich ook aan de geest van de wet heeft gehouden. "De premier heeft ook een voorbeeldfunctie."

GroenLinks-leider Klaver is vooral geïnteresseerd in de contacten die Rutte had met derden, mensen uit het bedrijfsleven of andere kabinetsleden. Ook willen partijen hoeveel telefoons de premier eigenlijk heeft.

'Handelde volgens de richtlijn'

De premier komt vanmiddag aan het woord. Hij zei gisteren dat hij zich aan zich aan richtlijnen heeft gehouden.

Maar deskundigen betwijfelen of de premier wel handelde volgende wet en richtlijnen, zo bleek uit een rondgang van RTL Nieuws.