Minimumloon gaat al vanaf volgend jaar omhoog

In het regeerakkoord staat dat het minimumloon vanaf 2024 omhoog gaat. Het kabinet heeft nu besloten die verhoging met een jaar te vervroegen. Het minimumloon is nu voor iemand van 21 jaar of ouder 1725 euro bruto per maand.

Drie stappen

Het minimumloon zou volgens de eerste plannen in twee stappen met 7,5 procent omhoog moeten gaan. Dat worden vanaf volgend jaar drie stappen van eveneens 7,5 procent.

Bij de eerste stap stijgt het minimumloon mee met de stijging van de AOW. Of dat voor de twee stappen daarna ook geldt, is nog onduidelijk.